Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Sultangazi'de durdurulan bir araçta yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25.12.2025 tarihinde Sultangazi'de yaptığı çalışmalarda, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan O.G., ve Y.Y., araçtan indirilerek GBT kontrolü yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada O.G., isimli şahsın aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 111 bin 864 adet sentetik ecza, 200 adet extacy hap, 54 gram kokain ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., ve Y.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Haberler.com
