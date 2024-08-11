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İstanbul Sultangazi'de Motosikletli Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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İstanbul Sultangazi'de motosikletli 2 kişi, hedef aldıkları bir kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Sultangazi'de motosikletli 2 kişi, iddiaya göre hedef aldıkları bir kişiye kurşun yağdırdılar. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, kurşun isabet eden 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile olay yerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, o esnada cadde üzerinde bulunan ve daha öncesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunlar çevrede bulunan 5 kişiye isabet ederken şüpheliler geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi boynundan ve sırtından vurularak ağır şekilde yaralanırken, o esnada düğün için gelip dışarıya hava almaya çıkan bir kadın bacaklarından, kimliği belirlenemeyen üç diğer kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken caddenin bir bölümü şerit ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Sultangazi istanbul Güvenlik Acil Durum Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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