Üye Girişi
Haberler

İstanbul Sultangazi'de kuyumcu cinayeti zanlıları yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. Çalınan altınlar da şüphelilerin evinde ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi'de altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı.

İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 4 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan 38 yaşındaki yabancı uyruklu Mohammad Moshmh, dükkanını kapatıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırganlar, kuyumcunun içindeki altınları gasp ederek kaçarken ağır yaralanan kuyumcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganların olay sonrası kaçma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kardeşin ifadesine başvuruldu

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Mohammad Moshmh'nin kardeşi H.M.'nin ifadesine başvuruldu. Ağabeyiyle birlikte kuyumcu işlettiklerini söyleyen H.M, saat 20.45 sıralarında işyerini birlikte kapattıklarını, ağabeyinin her akşam olduğu gibi dükkanı kapatırken bir miktar altını çanta içerisinde yanına aldığını ve evlerine yaya olarak gittiklerini söyledi. Önce yol üstü ağabeyini evine bıraktığını, ifade eden H.M, birkaç dakika sonra gelen telefon üzerine olay yerine geri döndüğünü belirterek, "Ağabeyimi yaralı halde gördüm. Dükkandan çıkarken aldıkları altın dolu çantanın olmadığını fark ettim. Bizi tehdit eden herhangi bir kimsenin olmadı" dedi.

Polis ekipleri şüphelilerin kaçarken bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdığını belirledi. Bu görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, Sultangazi'de tespit edilen adreslere Özel Harekat Polislerinin de katıldığı bir operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalınan altınlar evlerinden çıktı

Olayı gerçekleştiren 2 kişinin evinde yapılan aramada gasp ettikleri altınlar ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?
title