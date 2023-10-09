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İstanbul Sultangazi'de Gelin Alma Merasiminde Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Sultangazi'de bir gelin alma merasiminde motosiklet üzerinden havaya ateş eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.