İstanbul Sultangazi'de Gelin Alma Merasiminde Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul Sultangazi'de bir gelin alma merasiminde motosiklet üzerinden havaya ateş eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.
İstanbul Sultangazi'de, gelin alma merasiminde motosiklet üzerinden havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde, gelin alma merasiminde motosiklette bulunan bir kişinin, silahla havaya ateş etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, görüntüdeki kişinin M.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan detaylı sorgulamada, şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.