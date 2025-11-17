Haberler

İstanbul Sultangazi'de Araç Yangını: Sürücü Kendini Kurtardı

Güncelleme:
Sultangazi'de seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, sürücünün aracı durdurup dışarı atlamasıyla sonuçlandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki araçta yangın çıktı. Aracı durduran sürücü kendini dışarı atarken, alevler içinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup aşağıya indi. Ancak etrafa yayılan yakıt nedeniyle yolu ve tüm aracı alevler sardı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
