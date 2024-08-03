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İstanbul Sultangazi'de Anaokulunda Yapılan Haşere İlacı Sonucu 9 Kişi Zehirlendi

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İstanbul Sultangazi'de bulunan bir anaokulunda yapılan haşere ilacı nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 9 bina sakini ilaçtan zehirlendi. Zehirlenenler hastanelere sevk edildi.

İstanbul Sultangazi'de 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokulunda yapılan haşere ilacı nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 9 bina sakini ilaçtan zehirlendi. Böcek ilacından zehirlenenler çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel anaokulunda böcek ilaçlaması yapıldı. Bir süre sonra binada bulunan vatandaşlar mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemede olayın anaokulunda yapılan ilaçlamadan kaynaklı olduğunu tespit ettiler. Bina itfaiye ekiplerince havalandırıldı.

"İlaçlama yapıldıktan sonra binadakilere bilgi verilmedi"

İlaçlamanın ardından bina sakinlerine bilgi verilmediğini ileri süren Ramazan Gümüş adlı bina sakini, "Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri 'Biz daha önce de ilaçlama yaptırdık, böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip, diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde ağabeyim, annem, yengem, yeğenim ve babam var. Olay bundan ibaret, şikayetçi olacağım" dedi.

Binadakilerin tamamına yakınının zehirlendiğini söyleyen bina sakinlerinden Muharrem Aslan ise, "Anaokulunun sahipleri böcek için ilaçlama yapmış, kimseye haber vermeden çıkıp gitmişler. 9 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar kusmaya başladıktan sonra kapılar açılıyor. İnsanların boğazı yanıyor. Binada nerdeyse herkes zehirlenmiş. Kronik rahatsızlığı olanlar var babam gibi, onu da şu an hastaneye kaldırdılar" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattılar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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