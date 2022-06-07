İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi

Danıştay 10. Dairesince İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın esastan görüşülmesine devam edildi.

Danıştay 10. Dairesince İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın esastan görüşülmesine devam edildi.

Danıştay Konferans Salonu'ndaki duruşmaya avukatlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Türkiye Cumhuriyeti bakımından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi. Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay'a çok sayıda dava açıldı.

Danıştay Konferans Salonu'nda 28 Nisan'da gerçek ve tüzel 10 kişinin açtığı davanın duruşmasında, Danıştay savcısı çekilme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini istedi. Dairenin, 14 ve 23 Haziran'da yapacağı duruşmaların ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hizb-i İslami Partisi İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Danıştay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title