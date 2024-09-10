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İstanbul Şişli'de Polis Memuru Geri Manevra Yaparken İki Kadına Çarptı

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İstanbul Şişli'de geri manevra yapan polis memuru kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayı yapan polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de geri manevra yapan polis memuru kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarptı. Ergül Kaya ağır şekilde yaralanırken, Ayşegül Tufan'ın ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı yapan polis memurunun gözaltına alındığı, ailenin şikayetçi olduğu

öğrenildi. Öte yandan Ergül Kaya'nın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın yakını Dursun Kaya, "Cevahir'in önünde polis arabası geri gelirken, iki kadına çarptı. Biri benim baldızım olur. Hayatını kaybetti. Diğer kadın ağır yaralıymış. Yoğun bakımdaymış. Duvara sıkıştırmış. Gözaltında dediler. Takip ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Güncel Polis Şişli Polis Kaza

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