İstanbul Şişli'de Kadın Sürücü Ters Yönden Yokuş Aşağı Takla Attı

İstanbul Şişli'de ters yönden yokuş aşağı süratle seyreden kadın sürücü fren yerine gaza basınca takla attı. Araçta maddi hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.T. kontrolündeki Skoda marka 35 AGS 341 plakalı araç ters yönden yokuş aşağı süratle seyrederken fren yerine gaza basınca takla attı. Araç önce sokak lambasına çarptı ardından park halindeki bir taksiye çarparak maddi hasar verdi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan T., ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. T., kazanın şokuyla kaldırımda bir süre oturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol trafiğe kapandı. Sağlık ekipleri T. tedbir amacıyla müdahalede bulundu. Araçta maddi hasar oluştu. Sürücü Y.T.'nin hemşire olduğu ve işe giderken her zamanki güzergahının dışına çıktığı da öğrenildi. Aracıyla takla atan kadının ailesi destek olmak için olay yerine geldi.

"Sese uyandık"

Kazanın sesine uyandığını söyleyen Hüner Taner, "Sese uyandık. Kazayı görünce biz de şaşırdık. Burada oturuyorum. Çarpan taksinin sahibiyiz. Yukarıdan geliyordu herhalde ben sese uyandım. Daha önceden de burada bir kaza oldu. Komşumuzun aracına çarpmıştı. Bu yokuşta kaza oluyor. Yolları değiştirdikleri için böyle oluyor herhalde" diye konuştu. - İSTANBUL