İstanbul Şişli'de Alacak-verecek Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

İstanbul Şişli'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kameralara yansıyan kavga ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken, sağlık ekipleri de yaralanan O.A.R.A.R. ve S.T.S. isimli 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.M.A.A.G. isimli şüpheli ise kaçmak isterken yakalandı. Şahısların alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları öğrenilirken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL