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İstanbul Silivri Kınalı'da Anız Yangını

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İstanbul Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve arı kovanlarını koruma altına aldı.

İstanbul Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Alevler

itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu söndürülürken, arı kovanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi.

İstanbul Silivri Kınalı mevkiinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Anızlarda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevreye dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Arı kovanlarının bulunduğu alan, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı

Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesiyle birlikte Edirne istikameti araç trafiğine kapatıldı. Yangın, fabrikaların bulunduğu bölgeye yakın bir noktada etkili olurken, arı kovanlarının bulunduğu alan, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yangın itfaiyecilerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü, trafik ise normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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