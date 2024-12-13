Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

İstanbul Silivri'de Yangın Panik Yarattı

İstanbul Silivri'de Yangın Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'deki izolasyon malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında işçilerin yemek molasında olması olası bir faciayı önledi.

İstanbul Silivri'de izolasyon malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin söndürdüğü yangında işçilerin yemek molasında olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi'nde bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu çatı, membran ve izolasyon malzemesi üretilen fabrikada saat 12.30'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden söndürülürken, fabrika çalışanlarının yangın esnasında öğle yemeğinde olması faciayı önledi. İşletmenin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski evi olanlar dikkat! Teminat düşürüldü
img

Kürsüye çıkıp açık açık söyledi: Buradaki vekillerin 400 tanesi obez
img

Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Kova, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 14 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor? Çeyrek altın ne kadar? 13 Aralık gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar? Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.