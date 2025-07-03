İstanbul Silivri'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de tarım amaçlı arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale etmek üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Silivri'de tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre Sancaktepe Mahallesi'nde tarım amaçlı kullanılan arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.