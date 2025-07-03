İstanbul Silivri'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Silivri'de tarım amaçlı arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale etmek üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Silivri'de tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre Sancaktepe Mahallesi'nde tarım amaçlı kullanılan arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa