Haberler

İstanbul Senin Uygulamasında Veri Sızdırma Soruşturmasında Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden kişisel verileri yabancı ülkelere sızdırdığı iddia edilen 5 kişiden 4'ü için tutuklama talebinde bulundu. Soruşturma kapsamında 4.7 milyon kullanıcının verileri ve 11 milyon vatandaşın sandık verileri ile ilgili önemli tespitler yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'İstanbul Senin' uygulamasındaki verileri yabancı ülkelere sızdırdığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin darkwebde satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin tespitler yapıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından gözaltı kararı verildiği de öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
