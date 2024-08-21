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İstanbul Sarıyer'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında bir sürücü, arıza nedeniyle duran başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halindeki bir sürücü aracıyla, trafikte arıza nedeniyle duran başka bir otomobile ve sürücüsüne çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey yolu istikameti köprü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli sürücü seyir halindeyken otomobili arıza yapınca orta şeritte durdu. Trafikte seyir halindeki Z.Y. isimli sürücü ise arıza nedeniyle duran araca arkadan çarptı. O esnada arızalanan aracını otomobilden inerek kontrol eden M.A. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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