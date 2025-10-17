Haberler

İstanbul Sarıyer'de Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Sarıyer'de Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tır, vatandaşlar tarafından müdahale edilerek sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrilerek yan yattı. Kaza sonrası araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen 67 EK 377 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yan devrilen tır sürücüsü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tır sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

Kaza ile ilgili konuşan Ebru Yeşilçayır, "Veli toplantısı vardı onun için buraya geldim. Beni burada durdurdular. Araç buraya devrildi. Ben gördüğümde şoförü araçtan çıkarıyorlardı. Başka kimse yoktu" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
