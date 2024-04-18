İstanbul Sarıyer'de Taksici Cinayeti: Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde taksinden inmek istediği sırada şoförün kendinden 200 dolar istediğini ve bu nedenle tartışma çıktığını iddia etti.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Y.B.G (42) taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklamış, olayın ardından Yanıkyürek'i araçtan atarak araçla olay yerinden uzaklaşmıştı. Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.B.G.(42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Katil zanlısı Y.B.G. emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Y.B.G. ifadesinde, taksiden inmek istediği sırada taksi şoförünün kendisinden 200 dolar istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Olayın ardından şüphelinin paniğe kapıldığını ve kaçmak için taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i araçtan atarak direksiyon başına geçtiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili aracın GPS kayıtlarının incelemesinin devam edildiği belirtildi. - İSTANBUL