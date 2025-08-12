İstanbul Sarıyer'de Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu

İstanbul Sarıyer'de Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu
Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de makas atarak ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak 2 araca çarptı. Çarpmanın ardından sürücünün otomobili ve kazaya karışan bir araç yol kenarındaki ormanlık alana uçarken, olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Emir T. idaresindeki 34 ACB 455 plakalı araç makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Duman A. idaresindeki 34 GL 9571 plakalı hafif ticari araç ve makas atan sürücü ormanlık alana uçtu. 34 MY 0101 plakalı bir başka araç ise kazayı maddi hasar ile atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede hafif ticari araçta bulunan Ayhan D.'nin boynunda ağrı, yan koltukta oturan Hediye D.'nin ise boynunda kanama olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı Seyit Emir T., Hediye D. ve Ayhan D. hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, yolun bir kısmını trafiğe kapattı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

