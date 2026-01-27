Haberler

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı: Kaza anı kamerada

Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşıp karşı şeritteki araçla çarpıştı. Maddi hasar ile atlatılan kaza anı, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki araçla çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüj aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı. O anlar seyir halinde bulunan başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
