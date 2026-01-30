Haberler

Sarıyer Emniyeti'nden sürpriz gece denetimi

Güncelleme:
Sarıyer'de gerçekleştirilen gece denetimlerinde 470 kişiye GBT kontrolü yapıldı, 2 aranması bulunan şüpheli yakalandı ve 1 kişinin üstünde narkotik madde bulundu.

İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri, gece ilçe genelinde 'sürpriz' denetim gerçekleştirdi. Denetimde 470 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Sarıyer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü unsurlarının katılımıyla suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik gece saatlerinde Sarıyer'in giriş çıkışlarında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Şok denetimde 470 kişiye GBT kontrolü yapılırken, 185 araç ve 36 motosiklet didik didik arandı. Sürpriz denetim sonucunda 1 kişinin üstünde narkotik madde ele geçirilirken, aranması bulunan 2 şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan şahısların gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

