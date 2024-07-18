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İstanbul Sarıyer'de Denize Girerek Akıntıya Kapılan 2 Kuzenden Birisi Boğuldu

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İstanbul Sarıyer'de denize girerek akıntıya kapılan 14 ve 15 yaşındaki 2 kuzenden biri boğuldu. Olay yerine ambulans ve jandarma ekibi geldi. İki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerinin ise sağlık durumu iyi.

İstanbul Sarıyer'de denize girerek akıntıya kapılan 14 ve 15 yaşındaki 2 kuzenden biri boğuldu.

Olay, dün Sarıyer Kısırkaya'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Menteş (14) ve kuzeni Yusuf Taşkın (15) denize girerek açıldı. Bir süre suda batıp çıkan iki kuzen gözden kayboldu. Olanı gören vatandaşlar durumu ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekibi geldi. İki çocuktan biri baygın şekilde kıyıya vururken, diğeri ise cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. İki çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hamza Menteş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzeni Yusuf'un Taşkın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam edildiği sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hamza Menteş'in memleketi Siirt'te toprağa verileceği öğrenildi.

"Çocukların birini cankurtaran çıkardı diğeri de kıyıya vurdu"

Boğulma tehlikesi geçiren çocukları jandarmanın ambulansa götürdüğünü söyleyen Yunus Bilge, "Biz burada yüzmeye geldik. Cankurtaranlar bir tanesini çıkarttılar diğerini ise dalgalar kıyıya getirdi. Ardından jandarma ve ambulans geldi. Hastanedeymiş şimdi. Ben o sırada kumsalda güneşleniyordum. İkisini de jandarma ekipleri ambulansa yetiştirdi" diye konuştu.

Olayı görmediğini söyleyen Haluk Solak ise, "Biz geldiğimizde olay, konuşuluyordu. Ama olayı birebir görmedim. Jandarma buraya hep geliyor konuya vakıflar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İstanbul Sarıyer Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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