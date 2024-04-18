İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL