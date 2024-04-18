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İstanbul Sarıyer'de Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Sarıyer 3.Sayfa Haberler

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