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İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs Kutlaması Sonrası Yollar Yeniden Açıldı

İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs Kutlaması Sonrası Yollar Yeniden Açıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri sona erdi ve Saraçhane'de kapatılan yollar tekrar araç trafiğine açıldı.

İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılan yollar yeniden araç trafiğine açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Saraçhane'de de tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler çerçevesinde Saraçhane'ye çıkan yollar trafiğe kapatılmıştı. Etkinlerin sona ermesinin ardından barikatlar kaldırılarak yol araç trafiğine açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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