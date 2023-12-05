İstanbul Sancaktepe'de Külotlu Çorapla Bağlı Şekilde Ölü Bulunan Semih Sevim Davası Devam Ediyor

İstanbul Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada anne Sevim Sevim ifade verdi. Mahkeme, otopsi raporu dikkate alınarak sanık ile ölenin fotoğraflarının karşılaştırılarak vücudunda oluşan yaralanmaları kendi başına yapıp yapamayacağının tespitinin istenilmesine karar verdi.

İstanbul Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada anne Sevim Sevim ifade verdi. Anne Sevim ifadesinde, "Benim oğlumun aklını başından aldı. Oğlumu evlendirecektim onun yüzünden evlendiremedim. Benim çocuğum yerde çürüyor, o da orada çürüsün" dedi. Mahkeme, otopsi raporu dikkate alınarak sanık ile ölenin fotoğraflarının karşılaştırılarak vücudunda oluşan yaralanmaları kendi başına yapıp yapamayacağının tespitinin istenilmesine karar verdi.

Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu öne sürülen Seçil Çiftçi ile cesedi birlikte ormanlık alana bıraktığı iddia edilen babası Cemal Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile tutuksuz sanık Cemal Çiftçi, avukatları Mehmet Uğur Yılmaz ve Onur Kemal hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Semih Çiftçi'nin ailesi de avukatlarıyla birlikte müşteki sıfatıyla katıldı.

"Kendimi savunmaktan başka bir şey yapmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Seçil Çiftçi, "Olay anında kendimi korumaktan başka bir şey yapmadım. Adaletin kestiği parmak acımaz ama Tokat'tan kalkıp gelmiş, 1 hafta evimin etrafında dolanmış, kapımdan ayrılmamış. Kendimi savunmaktan başka bir şey yapmadım, tahliyemi talep ederim" dedi.

"Hem öldürüp hem de sahne yapıyor bir de"

Vefat eden Semih Sevim'in annesi Sevim Sevim, müşteki sıfatıyla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Sevim ifadesinde, "Oğlum saplantılı falan değildi, oğlumu durmadan arıyordu, oğlumun aklını başından aldı. Beni şurada gezdir, burada gezdir dedi. Hiç durmadan para istedi oğlumdan, oğlumu kullandı. Bir keresinde oğlum, Seçil'in kendisine tırnak geçirdiğini de söylemişti. Orada boşuna konuşmasın, benim oğlumun aklını başından aldı. Ben oğlumu evlendirecektim onun yüzünden evlendiremedim. Benim yavruma nasıl kıymış? Öldüğünü ben polisten öğrendim. Kayıp ilanı vermiştik. Hem öldürüp hem de sahne yapıyor bir de. Şikayetçiyim, benim çocuğum yerde çürüyor, o da orada çürüsün" şeklinde konuştu.

Hastane evrakları ile otopsi raporunun ATK'ya gönderilmesine karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Çiftçi'nin soruşturma aşamasındaki hastane evrakları ile ölen Semih Çiftçi'nin otopsi raporunun Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Buna göre sanıkta varsa yaralanmaların, ölenin ölüm tarihiyle uyumlu olup olmadığı ve otopsi raporu içeriğine göre her bir yaralanmanın, ölüm anı ve saatiyle uyumlu olup olmadığının tespit edilmesine hükmedildi.

Yaralanmaları kendi başına yapıp yapamayacağının tespitine hükmedildi

Öte yandan mahkeme, otopsi raporu dikkate alınarak sanık ile ölenin fotoğraflarının karşılaştırılarak vücudunda oluşan yaralanmaları kendi başına yapıp yapamayacağının tespitinin istenilmesine karar verdi. Ayrıca, ölen Semih Sevim'in yaralanmalar neticesinde olay sırasında mı yoksa sonrasında mı öldüğünün belirlenmesinin istenilmesine hükmedildi. Sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Cemal Çiftçi ile Seçil Çiftçi'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL