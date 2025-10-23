Haberler

İstanbul Sancaktepe'de Kız Kaçırma Kavgasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de Kız Kaçırma Kavgasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de iki grup arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada, silahını çeken bir kişi 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından saldırgan kısa sürede yakalandı.

İstanbul Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi, karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gece Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında 'kız kaçırma' anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahlı ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Mahir G. hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.