İstanbul Pendik'te trafikte çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Diğer araç sürücülerinin ayırmaya çalıştığı taraflar arasındaki kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Pendik Tavşantepe'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri ikiliyi ayırmaya çalıştı. Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL