Üye Girişi
Haberler

İstanbul Pendik'te trafikte çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Diğer araç sürücülerinin ayırmaya çalıştığı taraflar arasındaki kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Diğer araç sürücülerinin ayırmaya çalıştığı taraflar arasındaki kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Pendik Tavşantepe'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri ikiliyi ayırmaya çalıştı. Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul Pendik Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title