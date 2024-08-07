İETT otobüsü Pendik'te kuaför dükkanına girdi, 6 kişi yaralandı
İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi. Kazada otobüs şoförü B.D. yara almazken, otobüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İETT aracının çarptığı bina tahliye edildi.
İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi. Kazada otobüs şoförü B.D. yara almazken, otobüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İETT aracının çarptığı bina tahliye edildi. - İSTANBUL