İstanbul Pendik'te Düğünde Silahla Ateş Açan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Pendik'teki bir düğünde av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

İstanbul Pendik'teki bir düğünde av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya platformlarında, bir düğünde 2 zanlının av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş açtığı görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde düğün eğlencesi sırasında havaya ateş açan şüphelilerin O.Ö. ve Y.E.Y. olduğu tespit edildi.

Suç unsuru silahlarla yakalanan 2 zanlı, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yürütülen işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.