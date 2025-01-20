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İstanbul Otoyolunda Motosikletli Akrobasi Gösterisi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir grup motosikletli, akrobasi hareketleri yaparak trafiğin akışını yavaşlattı. Tehlikeli anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Otoyolda akrobasi hareketleri yaparak trafiği yavaşlattılar, o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir grup motosikletli akrobasi hareketleri yaparak trafiğin olağan hızını yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şahısların yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir mevkiinde seyir halinde olan motosikletli bir grup motosikletleriyle ön kaldırıp akrobasi hareketleri yaptı. Trafiğin olağan akışını da yavaşlatan şahısların o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli grup içerisindeki şahısların tehlikeli hareketler sergileyerek otoyolda ilerlediği görüldü.

İstanbul Otoyolunda Motosikletli Akrobasi Gösterisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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