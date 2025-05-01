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İstanbul Ortaköy'de Ahşap Binada Yangın Çıktı

İstanbul Ortaköy'de Ahşap Binada Yangın Çıktı
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İstanbul Ortaköy'de, sabah saatlerinde Tavukçu Remzi Sokak'taki 2 katlı ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında bina alevler içinde kaldı, ancak yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Ortaköy'de 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Tavukçu Remzi Sokak'taki 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Bina alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında binada hasar meydana geldi.

Öte yandan, alev alev yanan bina cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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