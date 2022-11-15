İSTANBUL-MİT OPERASYONUYLA YAKALANAN FETÖ/PDY'Lİ UĞUR DEMİROK TUTUKLANDI 3. Sayfa Haberleri "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı. FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Daha önce TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Demirok, MİT operasyonuyla üç gün önce Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Demirok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadesi alınan Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Uğur Demirok Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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