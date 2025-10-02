Haberler

İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 189 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon sonucunda 189 şüphelinin yakalandığını ve 171'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımında, "Operasyonumuzdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı. 171'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

