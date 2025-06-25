İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 548 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 548 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 185 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 548 kilogram olarak açıklandı.

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 185 şüpheli gözaltına alınırken, İstanbul'da gerçekleşen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 185 şüpheli yakalandı

Ulusal ve Uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütlerine ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 24 ilçe ve 6 ili kapsayan operasyonlarda, 185 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan operasyonda 325 kilo 140 gram eroin, 171 kilo 894 gram skunk, 51 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

"185 şahıs gözaltına alınmış, 172 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol almıştır"

Operasyonlar ile ilgili bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün uluslararası uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 185 şahıs gözaltına alınmış, 172 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol almıştır" dedi.

"Toplumun huzuru ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir"

Yapılan operasyonlarla toplum huzurunun sağlandığının hedeflendiğini söyleyen Müdür Selami Yıldız, "Bu operasyonlar sonucunda 325 kilogram eroin, 172 kilogram skunk ve 51 kilogram metamfetamin olmak üzere 548 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Emniyet teşkilatı olarak toplumun huzurunu bozan ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir. Bu mücadele nesillerimizi koruma mücadelesidir. Emniyet teşkilatımız 7 gün 24 saat bu mücadeleyi sürdürmektedir. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Her yakalanan suçlu, kurtarılan bir hayat demektir" şeklinde konuştu.

Yakalanan 13 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 172 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Vatan Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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