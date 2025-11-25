İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin bulundukları adreslere İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 12 kilo 325 gram eroin ve 2 kilo 899 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 15 kilo 224 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL