İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan kişi Samsun'da adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda Samsun'da yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Salı sabahı İstanbul merkezli çok sayıda ilde suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Salı sabahı Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da da E.Y.(19) gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.Y.'nin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesindeki soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN