İstanbul merkezli silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını uluslararası zehir taciri 'Türk Escobar'ı lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın (Cezaevinde) yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-44' Operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H.Y.N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı." - ANKARA