İstanbul Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 il ve Norveç Oslo'da gerçekleştirilen operasyonda aralarında kırmızı bültenle aranan iki suç liderinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 5 il ile Norveç Oslo'da düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Y.K. isimli elebaşlarının da yer aldığı 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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