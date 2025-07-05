İstanbul Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 5 il ile Norveç Oslo'da düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Y.K. isimli elebaşlarının da yer aldığı 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi. - ANKARA