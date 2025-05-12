İstanbul Merkezli Operasyonda 16 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde sokak çeteleri ve yeni nesil mafya yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sokak çeteleri ve yeni nesil mafya yapılanmalarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını T.B.'nin yaptığı İstanbul genelinde faaliyet gösteren bir suç ağını tespit etti. Yürütülen soruşturma dahilinde "Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, 6136 SKM" olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 9 Mayıs'ta İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı diye tabir edilen tüfek, 19 tabanca şarjörü, 566 mermi ve 302 kartuş fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri tamamlanan çete üyeleri bu sabah adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL