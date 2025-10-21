Haberler

İstanbul Merkezli Operasyon: 74 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen büyük 'change' araç operasyonu kapsamında 74 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlarla ilişkilendirilen çalıntı araçlar ele geçirildi. Şebekenin deprem ve kaza sonucu zarar gören araçların belgelerini sahtecilikle uyarlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Eş zamanlı olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 74 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme" gibi suçları ile çalıntı ve çenç araçların ele geçirilmesiyle faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin kaza, deprem ve yangında zarar gören araçları piyasadan temin ettikleri belirlendi. Şebekenin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak change yaptığı belirlendi. Change yapılan araçlara sahte uygunluk belgesi düzenleyen şebekenin, bu araçları satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 50 aracın satıldığı belirlendi. İstanbul'daki 16 ilçe ve Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 74 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bin 249 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
