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İstanbul Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı

İstanbul Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonla, 6 ilde nitelikli dolandırıcılık yapan 22 şüpheli gözaltına alındı. 427 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

İstanbul merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik yapılan operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli şahısların kullanımında olan 427 adet banka ve kripto para hesabına el konuldu.

İstanbul İI Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerde ofis kurmak suretiyle ve kripto para yatırım danışmalığı yapma vaadiyle bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlanın araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik İstanbul Merkezli 6 İlde operasyon düzenlendi.

İstanbul Başakşehir merkezli olarak kurulan örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana 1, Ankara 1 ve Tekirdağ 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli şahısların kullanımında olan 427 adet banka ve kripto para hesabına el konuldu. Şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Kripto Para Operasyon Güvenlik istanbul 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Banka

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