Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunun detayları ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonunda 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi. 21 şahıs hakkında işlem yapılırken, 34 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen 235 bin 328 adet ilacın 180 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye atan ve kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma sürecinde kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokan, piyasaya süren, yetkisiz satışını yapan şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde piyasa değeri 180 Milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirilerek 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan konu ile ilgili 34 şüpheliye yönelik bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli Sakarya, Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. 52 adrese yapılan operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirildi. İki şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyetinin ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler