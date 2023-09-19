İstanbul merkezli hayali ihracat operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüphelinin 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri tespit edildi. - İSTANBUL