İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 4 Tutuklama

İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İSTANBUL - İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Örgüt üyelerinin 2'si itirafçı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanma içerisinde eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri saptanan sivil uzantılarına mensup 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İstanbul, Bursa ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör ve büfelerdeki telefonlardan aranmak suretiyle örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edilen, FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalarak buralarda örgütsel toplantılara katılan, sözde "büyük talebe mesulü" ile kripto mesajlaşma programı Bylock'u kullanan ve örgütün güncel yapılanmasında yer alan 13 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.

Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 FETÖ üyesi "adli kontrol" şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı, örgütün güncel yapılanmasında yer alan, gizli haberleşme programı Bylock'ta çok sayıda yazışmaları tespit edilen ve FETÖ'nün güncel yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren 4 zanlı tutuklandı.