İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

İstanbul Merkezli Deprem Tekirdağ'da Paniğe Neden Oldu

İstanbul Merkezli Deprem Tekirdağ'da Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğle saatlerinde meydana gelen İstanbul merkezli deprem Tekirdağ'da da hissedildi. Vatandaşlar korkuyla parklara akın etti, sokaklarda panik yaşandı. AFAD ve ilgili ekiplerin saha taramaları devam ediyor.

İstanbul merkezli deprem Tekirdağ'da da hissedildi, paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla parklara akın etti.

Öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından kentte büyük panik yaşandı. Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Şehir adeta diken üstünde. Kimi çocuklarıyla, kimi yaşlı yakınlarıyla parklarda beklemeye başladı. Evlerine dönmeye çekinen vatandaşlar, artçı sarsıntı korkusuyla saatlerdir açık alanlarda bulunuyor.

Deprem anında büyük korku yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar, "Her yer sallandı, çok korktuk. İçeriye girmeye cesaret edemiyoruz" dedi.

Afad ve ilgili ekiplerin saha taramaları sürerken, halkın endişeli bekleyişi devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.