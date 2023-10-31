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İstanbul merkezli çocuk müstehcenliği operasyonunda Kastamonu'da bir zanlı gözaltına alındı

İstanbul merkezli düzenlenen çocuk müstehcenliği operasyonunda Kastamonu'da bir zanlı gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan çalışmada, Kastamonu'da bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu ve zanlı gözaltına alındı.