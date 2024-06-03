İstanbul merkezli 6 ilde kaçak yedek parça operasyonu: 60 kamyon ürün ele geçirildi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı kaçak yedek parça operasyonunda 18 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 6 ilde 16 firmaya düzenlenen kaçak ve sahte oto yedek parça operasyonunda, piyasa değeri 720 milyon 915 bin lira olan 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi. 60 kamyonu bulan yedek parça operasyonunda 18 kişi yakalanırken, firma yetkililerinin Türkiye'ye kaçak yollarla soktukları oto yedek parçalarına gizli depolarda tanınmış araç markalarına ait logo bastıkları ve kurumsal firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla soktukları oto yedek parçalarına gizli depolarda tanınmış araç markalarına ait logo basıp sonra da bu parçaları kurumsal firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattıkları tespit edilen 16 firmayı deşifre etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ekipler, yapılan tespitlerin ardından 16 firmaya ait 19 işyerinde görevli 18 kişinin yakalanması için operasyon düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Bursa, Düzce, Adana, Hatay ve Ankara'da 16 firmaya bağlı 19 işyerine baskın yapıldı. Düzenlenen kaçak ve sahte oto yedek parça operasyonunda, piyasa değeri 720 milyon 915 bin lira olan 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi. 60 kamyonu bulan yedek parça operasyonunda 18 kişi yakalanırken, firma yetkililerinin Türkiye'ye kaçak yollarla soktukları oto yedek parçalarına gizli depolarda tanınmış araç markalarına ait logo bastıkları ve kurumsal firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattıkları tespit edildi. Polis yapılan tarafından yapılan çalışmanın, son yıllarda gerçekleştirilen en büyük sahte oto yedek parça operasyonu olarak kayıtlara geçerken, soruşturmaya ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık", "5607 SKM" ve "6769 SKM" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmaya göre, söz konusu 16 firmanın illegal çalışma yöntemleri ve büyük vurgunu deşifre oldu.

Kaçak ürünleri orijinal gösterdiler

Oto yedek parça dolandırıcılarının, yurtdışından kaçak yollarla getirilen ürünlere gizli depolarda gece mesaisi yapılarak marka logoları bastıkları, ayrıca İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki sahte belgeciden, sahte evrak temin ederek hem kaçak hem de sahte olan ürünleri "orijinal" ve "yasal" gibi gösterdikleri, sonra da söz konusu yedek parçaları kurumsal firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattıkları anlaşıldı. Bu yolla yüklü miktarda vurgun yaparak kamu zararına sebep olan oto yedek parça dolandırıcısı firmaların, yakın zamanda yüklü miktarda dolandırıcılığa konu kaçak ve sahte ürün depoladıkları, kısa süre içerisinde de bu malları yurtiçi ve yurtdışı piyasasına sürmeye hazırlandıkları aktarıldı. Polis tarafından gerçekleştirilen saha araştırmalarında, şebeke üyelerine ait firmalara ait depoların kaçak ve sahte ürünlerle dolu olduğu belirlenirken, söz konusu depolarda çalışan kişilerin başkalarını depo alanından uzaklaştırma eğiliminde oldukları kaydedildi. Firma sahiplerinin, işyerlerinin kapalı alanlarında çalışanlarına gece yoğun mesai yaptırdıkları ve bu adreslerde birden fazla firma kaydının olduğu belirtildi. Bazı firmaların yurtdışına satmış olduğu oto yedek parçalarının yabancı ülkede güvenlik birlerince yakalandığı anlatılan soruşturmada, sahte damga ve mühürle satış yapan bu firmalar aleyhine çeşitli davaların açıldığı anlatıldı.

Toplam 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası emniyette sergilendi

Emniyet ekiplerince sürdürülen araştırmalarda, bu sahte ve kaçak parçaların firmalarda yönetici/ortak sıfatına haiz kişiler tarafından piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Polis, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu" ve "30 Marka Hakkına Tecavüz" gibi atılı suçlarla benzer içerikli suç kayıtlarının olduğunu tespit etti. Ayrıca polis, firmalar ve şüpheliler hakkında ilgili kurumlardan temin edilen kayıtlarda, hakkında suç iddiası bulunan firmaların birbirleriyle yoğun bağlantısını belirledi. Aynı adrese kayıtlı, aynı kişiye ait birden fazla firma arasında hayatın olağan akışına aykırı ticari hareketlilik belirlenirken, şüpheli firmalar arasında çeşitli kamu kurumlarına, ulusal ve uluslararası nitelikte kurumsal firmalara satış yapan firmaların olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 720 milyon 915 bin lirayı bulan toplam 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası emniyette sergilenirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüphelilerin 9'u hakkında ikmalen adli işlem başlatıldı. Diğer 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, geri kalan 4 kişi hakkında ise "adli kontrol hükümleri" uygulanarak salıverildiği öğrenildi.