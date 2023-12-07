İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 16 gözaltı

Suç şebekesinin devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı. 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşavirinden oluşan suç ağının, devleti yaklaşık 200 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, operasyon İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle harekete geçen Mali Polis, farklı ülkelere ihracat yapan 10 şirketin yüzlerce işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiğini tespit etti. Mevcut yöntemle devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şebeke içinde 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri bulunuyor

Yakalama kararının ardından önceki gün İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'ı kapsayan 6 farklı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracata dayalı sahte evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ilk olarak aralarında 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri olmak üzere toplam 21 kişilik suç ağının 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında adım adım izlendi. Söz konusu suç şebekenin her faaliyeti mercek altında tutuldu, zanlıların örgütlü olarak sahtecilik faaliyetleri ile birlikte "Hayali İhracat" ve "İnsan Kaçakçılığı" suçlarına bulaştıkları ortaya çıkarıldı.

Ukrayna'da gösterilen paravan ve hayali firmalar

Şebekenin, Ukrayna'dan bazı paravan ve hayali firmalar ile yapılan sözde yazışmalar neticesinde, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük parasal değerde olduğunu saptayan kolluk kuvvetleri, aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek parasal değerde olduğunu ve bu beyanname faturaların tamamının sahte olduğunu tespit etti.

Polis, belgeleri ilgili bakanlığa gönderdi

Şüphelilerin yine kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını da belirleyen emniyet ekipleri, bu sırada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçerek soruşturmayı derinleştirdi. Elde edilen bilgi ve belgeler bakanlığa gönderildi, gerekli incelemenin yapılarak daha detaylı bir analiz yapılması istendi. Emniyet ve bakanlık arasındaki yazışmaların sonunda, suç ağınca düzenlenen faturaların 'sahte', kurulan firmaların ise 'paravan' oldukları saptandı.

İlk tespitler, devletin 200 milyon lira zarara uğratıldığı

Hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 kişilik şebekenin gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinden kaynaklı olarak devletin yaklaşık 200 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili işlemlerin devam edildiği aktarılırken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam kaydedildi.