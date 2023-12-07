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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı.

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı. Suç ağının devleti 7 milyon dolar zarara uğrattıkları tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İhracat İhracat Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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