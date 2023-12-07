İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı. Suç ağının devleti 7 milyon dolar zarara uğrattıkları tespit edildi. - İSTANBUL