İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı - Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş FETÖ üyeleri de bulunuyor. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa