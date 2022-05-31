İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı - Haberler

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş FETÖ üyeleri de bulunuyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa