İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş FETÖ üyeleri de bulunuyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kanun Hükmünde Kararname Fetullahçı Terör Örgütü İstanbul ByLock 3. Sayfa Haberler

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