İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede aralarında terör örgütünde sorumlu düzeyde emniyet mahrem imamı, ev imamı, lise mesulü, büyük bölge muhasebecisi görevi aldıklarına dair ifadeleri olan, ayrıca 2016'ya kadar sorumlu düzeydeki kişilerle irtibatlarının devam ettiğine dair tespitler bulunan 18 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Kocaeli, Hatay ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL